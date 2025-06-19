В Витебске в ДТП погибла пассажирка: Citroën врезался в опору освещения после столкновения с Mercedes

Трагическая авария с летальным исходом произошла в Витебске 16 июня около 15:20. ДТП случилось на улице Новолуческой, неподалёку от дома №28.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Citroën не справился с управлением после того, как произошло незначительное столкновение с автомобилем Mercedes, двигавшимся впереди. После касания машин Citroën резко отклонился от траектории движения, съехал на обочину и с силой врезался в световую опору.

В момент аварии в салоне Citroën находилась пассажирка — женщина 1988 года рождения. Удар оказался настолько сильным, что она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия ещё до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель Citroën не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Ведётся проверка всех обстоятельств аварии. Особое внимание уделяется анализу действий водителя, техническому состоянию транспортных средств, а также дорожным условиям на момент инцидента.

В ближайшее время может быть назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет определена точная причина утраты управления автомобилем. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели пассажирки.