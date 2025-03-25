В Витебске произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля

Утром 16 января на проспекте Строителей в Витебске случилось бесконтактное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса маршрута №2 и автомобиля Renault Duster. Примерно в 10:38 водитель легкового автомобиля, поворачивая направо, не заняла крайнее правое положение и выехала на первую полосу движения. Это вынудило водителя общественного транспорта резко затормозить.

В результате экстренной остановки одна из пассажирок упала и получила серьезные травмы. Женщину госпитализировали, однако информация о ее состоянии пока не разглашается. За рулем автомобиля находилась 48-летняя жительница Витебска. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь – нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия следователи изъяли записи с камер наблюдения, установленных неподалеку. Эти материалы помогут восстановить точную картину ДТП. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для определения характера и степени травм пострадавшей. Следственный комитет обращается к возможным очевидцам аварии с просьбой откликнуться и предоставить имеющуюся информацию.