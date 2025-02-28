Смертельное ДТП в Бешенковичском районе: погиб 85-летний велосипедист

Сегодня около полудня на 37-м километре автодороги «Сенно-Бешенковичи-Ушачи» произошла трагическая авария: 21-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 85-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

К сожалению, подобные инциденты не редкость в регионе. Так, 14 февраля 2025 года в Бешенковичском районе водитель Opel Zafira сбил 37-летнего пешехода, находившегося на проезжей части, что привело к его гибели

Ранее, 27 марта 2019 года, в этом же районе произошло столкновение легкового автомобиля с фурой из-за лопнувшего колеса у грузовика, в результате чего погиб водитель легковушки

Эти случаи подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения всеми участниками, а также повышения внимательности и осторожности на дорогах.