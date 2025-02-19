«Трагическое ДТП на трассе «Новополоцк–завод Полимир»: погиб водитель Renault»

Авто
Автор Опубликовано

Рано утром, 18 февраля 2025 года, на дороге «Новополоцк–завод Полимир» произошла трагическая авария. Около 6:50 утра 47-летний водитель Renault Megane не справился с управлением, и его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Suzuki, за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения.

В результате столкновения водитель Renault погиб на месте от полученных травм. Водителю Suzuki удалось выжить, однако подробности о его состоянии пока не сообщаются.

Это происшествие подчеркивает опасности потери контроля над автомобилем. Подобные аварии, особенно на этой трассе, происходят часто и часто связаны с нарушениями правил дорожного движения или неблагоприятными погодными условиями.

В настоящее время проводится расследование для выяснения точных причин аварии.

Водитель, совершивший смертельное ДТП на проспекте Черняховского, получил полтора года

дтп происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.