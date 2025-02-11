Утреннее тройное ДТП под Новополоцком: подробности аварии

Сегодня утром, около 08:00, на третьем километре дороги, ведущей в Новополоцк от трассы Р-45, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По информации Госавтоинспекции, 28-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с двумя другими машинами – Peugeot и Volkswagen. От сильного удара французский автомобиль отбросило в кювет.

Наиболее тяжелые травмы получил 62-летний водитель Volkswagen – его экстренно госпитализировали. Водителям остальных автомобилей повезло больше: они получили менее значительные повреждения, после осмотра медиками их отпустили домой.

Стоит отметить, что это уже второе крупное ДТП в этом районе за последний месяц. Напомним, что 2 января здесь столкнулись четыре автомобиля, и тогда авария имела трагические последствия – погибла женщина.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.