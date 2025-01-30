Пьяный бесправник устроил ДТП и пытался скрыться, но был задержан ГАИ

Витебская область
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Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП и скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками ГАИ.

Вечером в дежурную часть Верхнедвинского РОВД поступило сообщение о дорожном происшествии, после которого виновник скрылся с места аварии.

Инспекторы ГАИ незамедлительно начали розыскные мероприятия, и вскоре обнаружили транспортное средство, подходящее под описание.

Водитель Volkswagen Transporter игнорировал требования об остановке, что привело к преследованию.

Впоследствии выяснилось, что 22-летний молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Проведенный тест показал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе более 0,8 промилле.

По итогам задержания на нарушителя составлено 10 административных протоколов.

В Витебской области выросло число жертв ДТП и отравлений алкоголем

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