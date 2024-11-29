В Витебской области выросло число жертв ДТП и отравлений алкоголем

За первые десять месяцев 2024 года в Витебской области зафиксирован заметный рост смертности в результате ДТП и отравлений алкоголем. Такие данные были озвучены на заседании Витебского облисполкома с участием заместителя Генерального прокурора Сергея Хмарука и прокурора области Игоря Украинца.

Согласно статистике, с января по октябрь текущего года в ДТП погибло 47 человек, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда число жертв составило 39.

Число смертельных случаев от отравлений алкоголем также увеличилось — с 166 до 193 человек, рост составил 16,3%.

В то же время удалось снизить количество погибших в результате пожаров: за 10 месяцев 2024 года огонь стал причиной смерти 61 человека, что на 16,4% меньше, чем в прошлом году (71 человек).

Сократилось и число утонувших — с 64 до 56 человек, что составляет снижение на 14,3%.

Кроме того, уменьшилось количество несчастных случаев на производстве. За отчетный период их зафиксировано 165, что на 11 случаев меньше, чем в 2023 году (176).