Водитель, совершивший смертельное ДТП на проспекте Черняховского, получил полтора года

В Витебске завершился суд над 65-летним водителем, признанным виновным в смертельном ДТП, произошедшем в октябре прошлого года.

На проспекте Черняховского мужчина, управлявший автомобилем «Toyota Avensis», совершил наезд на 54-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №15.

Судебное заседание установило, что водитель проигнорировал остановку перед нерегулируемым пешеходным переходом, где двигался автомобиль в соседней полосе, и совершил наезд на пешехода.

Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы, от которых через четыре дня умерла в больнице.

В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние и добровольно частично возместил потерпевшему причиненный вред.

Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть. По части 2 статьи 317 Уголовного кодекса жителя Витебска приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 5 лет, по решению прокуратуры Витебской области.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с обвиняемого материальной компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.