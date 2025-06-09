Смертельное ДТП в Витебском районе: один человек погиб, четверо в больнице

Вечером 7 июня, приблизительно в 21:50, на 25-м километре автодороги Р-20 «Витебск — Полоцк — граница Латвии» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом.

По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля Kia Sportage по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Hyundai IX35, двигавшимся навстречу.

Удар оказался настолько сильным, что один из пассажиров Hyundai, 61-летний мужчина, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Водитель Hyundai (63 года) и его спутница (59 лет), а также водитель и пассажир Kia (71 и 44 года) получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

На месте аварии работали экстренные службы: сотрудники ГАИ, спасатели МЧС и следственно-оперативная группа. Сейчас специалисты выясняют точные причины произошедшего — рассматриваются версии как водительской ошибки, так и возможной технической неисправности транспортного средства.

Несмотря на то, что данный участок трассы не считается аварийно-опасным, инциденты здесь уже происходили. Однако данное ДТП выделяется тяжестью последствий и количеством пострадавших.

Следствие продолжается.