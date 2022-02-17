Известная в Полоцке врач, акушер-гинеколог Елена Купцова погибла в страшном ДТП в Лепельском районе

ДТП
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Жители Полоцка потрясены гибелью известного в городе врача акушера-гинеколога Елены Купцовой.

Напомним, страшная авария в Лепельском районе произошла 15 февраля. 48-летняя Елена, управляя автомобилем Lexus, на 148-км автодороги Минск-Витебск не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем MAN, которым управлял 61-летний мужчина.

В результате ДТП Елена Купцова погибла на месте происшествия, а водитель грузовика с полученными травмами был доставлен в медучреждение. Мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в больнице Лепеля, он в коме, ему сделана операция.

Прощание с Еленой Купцовой прошло сегодня в полоцком храме Покрова Пресвятой Богородицы.

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Елена Купцова Лепельский район Полоцк смертельное ДТП
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