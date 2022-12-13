Новогодние ярмарки в городах и райцентрах Витебской области стартуют 17 декабря

Главное
Автор Опубликовано

Канун новогодних праздников — это, пожалуй, самая ожидаемая пора года, наполненная волнительным предвкушением. Тематические подарки сейчас можно найти где угодно, но больше всего их на рождественских базарах.

С 17 декабря по 8 января в городах и райцентрах Витебской области будут работать более 80 предновогодних и рождественских ярмарок.

В ярмарочных мероприятиях производители Витебской области предоставят торговым предприятиям скидки с отпускных цен, в собственной торговой сети будут применяться минимальные торговые надбавки.

Также 20 декабря в Витебской области начнут работать ёлочные базары. В области определены более 200 площадок.

В области пройдет более 1500 новогодних и рождественских представлений, спектаклей, сказок, шоу-представлений, мюзиклов и народных гуляний.

Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли

Витебская область общество
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by