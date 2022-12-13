Новогодние ярмарки в городах и райцентрах Витебской области стартуют 17 декабря

Канун новогодних праздников — это, пожалуй, самая ожидаемая пора года, наполненная волнительным предвкушением. Тематические подарки сейчас можно найти где угодно, но больше всего их на рождественских базарах.
С 17 декабря по 8 января в городах и райцентрах Витебской области будут работать более 80 предновогодних и рождественских ярмарок.
В ярмарочных мероприятиях производители Витебской области предоставят торговым предприятиям скидки с отпускных цен, в собственной торговой сети будут применяться минимальные торговые надбавки.
Также 20 декабря в Витебской области начнут работать ёлочные базары. В области определены более 200 площадок.
В области пройдет более 1500 новогодних и рождественских представлений, спектаклей, сказок, шоу-представлений, мюзиклов и народных гуляний.
Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли