17 декабря в Витебской области стартуют предновогодние ярмарки

Витебск
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В Витебске и области активно готовится к предстоящим праздникам. Праздничные предновогодние ярмарки  развернутся уже 17 декабря.

Так, с 17 декабря по 8 января во всех регионах и в областном центре запланировано проведение по выходным дням праздничных ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров с участием сельхозпроизводителей, организаций промышленности, торговли и общественного питания. Жителей Витебска традиционно приглашают на площадь Пролетарскую.

Елочные базары в Витебской области начнут работу 23 декабря, а с 20 декабря они стартуют в Витебске, где обозначено 16 площадок для продажи натуральных елей и сосен. Неотъемлемый элемент празднования Нового года и Рождества можно будет приобрести на Полоцком, Смоленском и Южном рынках, Пролетарской площади, на улицах Смоленской, Мира, Правды, Титова, Чкалова, Воинов-Интернационалистов, Московском проспекте и других удобных для горожан местах.

Также с 1 декабря объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания будут работать в праздничном оформлении, активизируются распродажи, рекламные акции и скидки на товары и услуги.

Где в Витебске будут елочные базары и предновогодние ярмарки

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