Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли...

В 18.30 на главной площади Витебская началась программа, названая Городским отделом культуры, общегородская акция: «Зажжём ёлку вместе!».

Праздничный сценарий подготовили коллективы Центра культуры «Витебск». Это сочетание традиционных советских традиций встречи Нового года с вкраплением современных технологий.

Ведущими праздника были веселый Гном и «тиктокерша Вероника».

Волшебное — «Раз! Два!Три! Ёлочка сгори!», опять сработало и Ёлка зажглась праздничными огнями.

После этого радостные горожане хором спели современный новогодний гимн:

«Новый год к нам мчится! Скоро все случится! Сбудется, что снится! И что? Опять, нас обманут — ничего не дадут?!»

В этом году новшество — вокруг ёлки в центре площади Победы залили каток.

Он полностью огорожен металлическим забором. Работает прокат коньков.

Сегодня, желающие подойти или подъехать к новогоднему конусу горожане, по-простому, перелезали через ограду.

Торжественного шествия от площади Свободы до площади Победы под названием «Парад Дедов Морозов» не было. Наверное, эта традиция ушла в прошлое.