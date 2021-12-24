Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли…

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В 18.30 на главной площади Витебская началась программа, названая Городским отделом культуры, общегородская акция: «Зажжём ёлку вместе!».

Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли...

Праздничный сценарий подготовили коллективы Центра культуры «Витебск». Это сочетание традиционных советских традиций встречи Нового года с вкраплением современных технологий.

Ведущими праздника были веселый Гном и «тиктокерша Вероника».

Волшебное — «Раз! Два!Три! Ёлочка сгори!», опять сработало и Ёлка зажглась праздничными огнями.

Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли...

После этого радостные горожане хором спели современный новогодний гимн:

«Новый год к нам мчится!

Скоро все случится!

Сбудется, что снится!

И что? Опять, нас обманут — ничего не дадут?!»

Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли...

В этом году новшество — вокруг ёлки в центре площади Победы залили каток.

Он полностью огорожен металлическим забором. Работает прокат коньков.

Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли...

Сегодня, желающие подойти или подъехать к новогоднему конусу горожане, по-простому, перелезали через ограду.

Здравствуй, Ёлка — Новый год! Как в Витебске Ёлку 2022 зажгли...

Торжественного шествия от площади Свободы до площади Победы под названием «Парад Дедов Морозов» не было. Наверное, эта традиция ушла в прошлое.

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