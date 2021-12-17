КлёВО! В Новый год с Областным Краеведческим музеем

Если заказ Деду Морозу забыли отослать, то приходите с 23 декабря по 6 января в Ратушу.

Здесь открывается выставка-ярмарка «Новогодние подарки».

Изделия Витебских умельцев и разные вкусности ждут вас.

Вход с улицы Ленина.

Время работы с 12.00 до 19.00.

Выходные – 27 декабря, 1, 2 и 3 января,

31 декабря и 6 января выставка-ярмарка «Новогодние подарки» будет работать с 12.00 до 15.00.

Также 26 декабря горожан на новогодние забавы приглашает «Усадьба Репина» в Здравнёво.

Участников мероприятия ожидает веселый Новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, с хороводами и традиционными зимними забавами.

С 12.00 до 15.00 гостей ожидает:

Авторская новогодняя развлекательная программа, подготовленная УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств»

Рождественская программа от детского театра «Этюд».

Открытие выставки выцинанки Анны Перлиной «Зимние узоры».

Рождественская обрядовая программа «Чудеса на колядки» от усадьбы «Звон-Гора».

Подведение итогов конкурса Новогоднего плаката. (Плакаты уже можно сдавать в Ратушу).

ФотоКвест «КлёВО в «ЗдравнёВо» (Фотоклуб «ФотоКрок» поможет сделать хороший снимок)

Шоу-программа «Лучники» от Клуба исторической реконструкции и моделирования «Шаркань». (Можно будет пострелять)

Программа «Славяно-горицкая борьба» от Клуба славяно-горицкой борьбы.(Можно будет побороться)

Каждые тридцать минут Областной Краеведческий музей обещает поход в «Погреб XIX века»

(Там раньше самогонка была. Давно. Не намёк.)

Кормить и поить гостей будут целых три Витебских кафе

Стоимость программы для взрослого составит 12 рублей .

Для детей старше 6 лет стоимость билета составит 8 рублей.

Добраться достаточно просто.

На 12 автобусе до конечной остановки, а оттуда каждые 15 минут маршрутка.

Такси от Макдональдса до Здравнево стоит примерно 20 рублей.