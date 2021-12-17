КлёВО! В Новый год с Областным Краеведческим музеем

Если заказ Деду Морозу забыли отослать, то приходите с 23 декабря по 6 января в Ратушу.
Здесь открывается выставка-ярмарка «Новогодние подарки».
Изделия Витебских умельцев и разные вкусности ждут вас.
Вход с улицы Ленина.
Время работы с 12.00 до 19.00.
Выходные – 27 декабря, 1, 2 и 3 января,
31 декабря и 6 января выставка-ярмарка «Новогодние подарки» будет работать с 12.00 до 15.00.
Также 26 декабря горожан на новогодние забавы приглашает «Усадьба Репина» в Здравнёво.
Участников мероприятия ожидает веселый Новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, с хороводами и традиционными зимними забавами.
С 12.00 до 15.00 гостей ожидает:
- Авторская новогодняя развлекательная программа, подготовленная УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств»
- Рождественская программа от детского театра «Этюд».
- Открытие выставки выцинанки Анны Перлиной «Зимние узоры».
- Рождественская обрядовая программа «Чудеса на колядки» от усадьбы «Звон-Гора».
- Подведение итогов конкурса Новогоднего плаката. (Плакаты уже можно сдавать в Ратушу).
- ФотоКвест «КлёВО в «ЗдравнёВо» (Фотоклуб «ФотоКрок» поможет сделать хороший снимок)
- Шоу-программа «Лучники» от Клуба исторической реконструкции и моделирования «Шаркань». (Можно будет пострелять)
- Программа «Славяно-горицкая борьба» от Клуба славяно-горицкой борьбы.(Можно будет побороться)
Каждые тридцать минут Областной Краеведческий музей обещает поход в «Погреб XIX века»
(Там раньше самогонка была. Давно. Не намёк.)
Кормить и поить гостей будут целых три Витебских кафе
- Стоимость программы для взрослого составит 12 рублей.
- Для детей старше 6 лет стоимость билета составит 8 рублей.
Добраться достаточно просто.
На 12 автобусе до конечной остановки, а оттуда каждые 15 минут маршрутка.
Такси от Макдональдса до Здравнево стоит примерно 20 рублей.
Елочные базары в Витебской области начнут работать с 20 декабря