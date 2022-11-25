СМИ: McDonald’s остается в Беларуси  

Анонсированного перехода McDonald’s под франшизу российского бренда «Вкусно — и точка», не будет. Об этом 24 ноября сообщили СМИ со ссылкой на источник. Предположительно, Александр Лукашенко запретил менять франшизу.

О том, что McDonald’s покидает беларуский рынок, стало известно 11 ноября, когда было объявлено, что его место займет сеть фастфуда «Вкусно – и точка». Это российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору.

18 ноября историю с уходом ведущего американского инвестора из Беларуси также прокомментировал Александр Лукашенко:

«Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское…. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «МакДональдс», если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю».

Однако в день анонсированного закрытия рестораны продолжили работу, а некоторые из них даже вернули ранее снятые вывески.

Всего в Беларуси открыто 25 ресторанов сети, они находятся в шести городах и ежегодно обслуживают более 10 миллионов гостей.