СМИ: McDonald’s остается в Беларуси  

Беларусь
Автор Опубликовано

Анонсированного перехода McDonald’s под франшизу российского бренда «Вкусно — и точка», не будет. Об этом 24 ноября сообщили СМИ со ссылкой на источник. Предположительно, Александр Лукашенко запретил менять франшизу.

О том, что McDonald’s покидает беларуский рынок, стало известно 11 ноября, когда было объявлено, что его место займет сеть фастфуда «Вкусно – и точка». Это российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору.

18 ноября историю с уходом ведущего американского инвестора из Беларуси также прокомментировал Александр Лукашенко:

«Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское…. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «МакДональдс», если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю».

Однако в день анонсированного закрытия рестораны продолжили работу, а некоторые из них даже вернули ранее снятые вывески.

Всего в Беларуси открыто 25 ресторанов сети, они находятся в шести городах и ежегодно обслуживают более 10 миллионов гостей.

McDonald’s выпустил свой первый «хэппи мил» и новый веганский рап со специями

McDonald's беларусь Лукашенко
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by