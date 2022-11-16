В Витебске начали убирать вывески McDonald’s

Витебск
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В Витебске на зданиях ресторанов быстрого питания начали демонтировать вывески McDonald’s.

О том, что рестораны быстрого обслуживания «МакДональдс» под управлением Унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу под брендом «Вкусно – и точка», компания сообщила 11 ноября.

«Компания «Вкусно — и точка» завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга беларуской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори Рестораны». До момента перехода сеть продолжит работу под брендом «Макдоналдс» на беларуском рынке», — говорилось в официальном заявлении..

Компания начнет работу под новым брендом после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы.

Всего в Беларуси открыто 25 ресторанов сети, они находятся в шести городах и ежегодно обслуживают более 10 миллионов гостей.

В воскресенье рано утром в Витебске горел «МакДональдс»

Витебск Макдональдс
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