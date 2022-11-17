Назван последний день работы McDonald’s в Витебске

Под брендом «МакДональдс» рестораны сети будут работать по 21 ноября. С 22 ноября они начнут работать под российским брендом «Вкусно – и точка», сообщает пресс-служба компании.

«21 ноября — последний день работы наших ресторанов под брендом «МакДональдс». В этот день наши двери будут открыты для посетителей до 18.00. Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом — «Вкусно — и точка», — говорится в сообщении. «Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости», — отметили в компании.

О точном времени открытия ресторанов «Вкусно — и точка» обещают сообщить позже.

Напомним, о том, что McDonald’s уходит с беларуского рынка стало известно 11 ноября. Его место займет российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка». Это российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору.

Всего в Беларуси открыто 25 ресторанов сети, они находятся в шести городах и ежегодно обслуживают более 10 миллионов гостей.