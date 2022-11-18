Лукашенко об уходе McDonald’s: «Слава тебе, господи, что хоть уходит!»

Место ресторанов McDonald’s, которые уходят из Беларуси, должны занять беларуские предприятия и производители. Такое заявление сделал Александр Лукашенко 18 ноября на чествовании аграриев.

— Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Место «Макдональдса», где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять беларусы,— заявил он. Лукашенко также призвал самим делать то, что «когда-то делал этот McDonald’s, если кому-то это надо, и даже лучше»: «У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата?» И заодно раскритиковал любителей фастфуда: «Господи, кто это потребляет, не знаю».

Кроме того, он признался, что, в отличие от многих беларусов, не расстроился из-за ухода McDonald’s: «Некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: «Ах, McDonald’s уходит». Я думаю: слава тебе, господи, что хоть уходит!»

Напомним, о том, что McDonald’s уходит с беларуского рынка стало известно 11 ноября. Его место займет российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка». Это российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору.

Сделка по покупке Говором 100% акций американской компании HAVI, логистического партнера McDonald’s будет закрыта после одобрения антимонопольного органа.

Заведения под брендом «Вкусно — и точка» начнут свою работу в Беларуси уже 22 ноября

Всего в Беларуси открыто 25 ресторанов сети, они находятся в шести городах и ежегодно обслуживают более 10 миллионов гостей.