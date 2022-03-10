Имущество Apple, Volkswagen, Toyota, IKEA и McDonald’s в России может быть национализировано

В России составили список зарубежных компаний, которые могут быть национализированы. На данный момент список насчитывает 59 иностранных компаний. Об этом сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России <…> Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие», — рассказал Павлов «Известиям».

После начавшейся 24 февраля агрессии российских войск в Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Volkswagen, Samsung, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Calvin Klein и Tommy Hilfiger и Zara. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.