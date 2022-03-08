McDonald’s прекращает работу в России

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McDonald’s временно закрывает 850 своих ресторанов в России. Такое заявление сделал глава компании Крис Кемпчински.

«Корпорация McDonald’s объявила во вторник, что временно закроет свои рестораны в России, став последней западной компанией, прекратившей все операции в стране после вторжения на Украину», — сообщило агентство Reuters.

Эксперты считают, что уход из России крупнейшей мировой ресторанной сети — это знаковое экономическое событие.

Агентство Reuters также объявило о приостановке деятельности General Electric, которая будет предоставлять только «основное медицинское оборудование и поддерживать существующие энергетические услуги в регионе».

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