Владелец брендов KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции в развитие ресторанов в России

Американская корпорация Yum! Brands, работающая в сфере общественного питания, приостанавливает инвестиции и развитие в России. Доходы компании перенаправят на гуманитарные цели. Об этом говорится 8 марта в заявлении компании.
Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Также она владеет сотнями ресторанов The Habit Burger Grill в США и Китае.
«Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем оценивать дополнительные варианты», — отмечается в заявлении компании.