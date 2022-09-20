Турецкие банки прекращают обслуживать карты «МИР» которые в Беларуси и России активно используются для совершения оплаты в интернете.

Решение связано с санкциями США и Великобритании в отношении России и Беларуси.

Карту «МИР» обслуживали пять турецких банков. Последние дни поступают сообщения, что турецкие банки полностью прекратили прием карточек «МИР» к оплате.