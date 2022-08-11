С какими проблемами столкнулся новополоцкий «Нафтан» в условиях санкций

Витебская область
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После введения экономических санкций нефтяная промышленность Беларуси, несмотря на принимаемые меры остается сложной.

– Наше предприятие выживает и, более того, развивается в нынешних непростых условиях. Оно действительно получило серьезные проблемы в начале года в связи с внешнеполитическими событиями. Украинский рынок для нас был крайне важен, основные объемы продукции уходили туда. Ситуация привела к тому, что с марта мы вынуждены были снижать объемы реализации продукции на экспорт. За второй квартал нам пришлось приложить усилия, чтобы выстроить новые логистические цепочки поставок.

С июля мы получили положительный результат. Главное, что начали снижать остатки готовой продукции, возвращать накопленные замороженные оборотные средства обратно в оборот предприятия. В первое полугодие мы сработали убыточно, а сейчас выходим на прибыльную работу, – сказал генеральный директор ОАО «Нафтан» Андрей Сойко.

По его словам, сейчас продукция отправляется в Африку, Азию, все регионы дальней дуги.

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