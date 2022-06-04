Какие крупные беларуские предприятия попали в шестой пакет санкций ЕС?

Европейский союз официально опубликовал шестой пакет санкций в отношении России, который затрагивает и Беларусь. Так, под санкции попали крупные беларуские предприятия и физические лица.

Отмечается, что в санкционный список ЕС попали 8 беларуских компаний: «Интер Тобако», «Нафтан», «Гродненская табачная фабрика Неман», «Беларуськалий», «Беларуская калийная компания», «Белтаможсервис», Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», Белтелерадиокомпания.

Вместе с тем в шестом пакете санкций Евросоюза попали 12 физических лиц, государственных служащих, бизнесменов. В их числе оказались глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, сыновья бизнесмена Алексея Олексина Виталий и Дмитрий Олексины, генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый, бизнесмен Боголюб Карич, экс-глава ГУБОПиК МВД Андрей Паршин, начальник отдела прокуратуры Гомельской области Денис Микушев, судья Гомельского областного суда Николай Доля.

Под санкции ЕС попали и представители СМИ: ведущий телеканала ОНТ Игорь Тур, ведущий телеканала СТВ Григорий Азаренок, журналист государственного издания «СБ. Беларусь Сегодня» Людмила Гладкая.

Напомним, что ранее Европейский союз озвучил, какой беларуский банк будет отключен от SWIFT.