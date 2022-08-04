В Беларуси сократился молочный ассортимент

Происшествия
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Внутренний рынок Беларуси обеспечен молоком, но из-за санкций есть сложности с тетрапаком. Такое заявление сделал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко.

По его словам, вопрос решается. Производители изыскивают иные рынки поставки данной упаковки, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных дружественных стран. В настоящее время уже завезены партии для испытаний для замены данной упаковки, чтобы вернуть привычный людям ассортимент, который был до санкций. А пока, чтобы не было уменьшения объемов, белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке, в пленке.

Напомним, что  ранее шведская упаковочная компания Tetra Pak объявила об уходе с российского рынка, потому что не может поддерживать операционную деятельность из-за проблем с экспортом. Российский филиал должны передать местным топ-менеджерам, чтобы не нарушать работу заказчиков и сохранить на рынке доступность продуктов первой необходимости.

У Tetra Pak в России и Беларуси более 200 заказчиков — предприятий пищевой промышленности.

Из-за перебоев с продуктами питания Россельхознадзор отменил санкции для 19 предприятий из Беларуси

беларусь санкции сельское хозяйство
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