В Беларуси сократился молочный ассортимент

Внутренний рынок Беларуси обеспечен молоком, но из-за санкций есть сложности с тетрапаком. Такое заявление сделал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко.

По его словам, вопрос решается. Производители изыскивают иные рынки поставки данной упаковки, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных дружественных стран. В настоящее время уже завезены партии для испытаний для замены данной упаковки, чтобы вернуть привычный людям ассортимент, который был до санкций. А пока, чтобы не было уменьшения объемов, белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке, в пленке.

Напомним, что ранее шведская упаковочная компания Tetra Pak объявила об уходе с российского рынка, потому что не может поддерживать операционную деятельность из-за проблем с экспортом. Российский филиал должны передать местным топ-менеджерам, чтобы не нарушать работу заказчиков и сохранить на рынке доступность продуктов первой необходимости.

У Tetra Pak в России и Беларуси более 200 заказчиков — предприятий пищевой промышленности.