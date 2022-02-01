В Городке предпринимательница получила четыре года «домашней химии» за аферу с молоком

Витебская область
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Суд Городокского района рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Городка, которой инкриминировано мошенничество в крупном размере, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Согласно материалам следствия, индивидуальный предприниматель с 2016 года по 2020 год, занимаясь поставками молока сырого цельного, приобретала его у сельскохозяйственных предприятий Городокского района, после чего сдавала на производственный цех одной из организаций Витебска как собранное у частных лиц. В результате, на разнице по оплате, она «заработала» более 19 тысяч рублей.

В суде предпринимательница вину не признала.

По приговору суда женщину приговорили к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме этого, она также должна возместить сумму ущерба.

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4 года «домашней химии» афера с молоком Городок предприниматель
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