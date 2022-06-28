Канада ввела санкции против Головченко, Макея и других беларуских министров

Санкции
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Власти Канады ввели новые рестрикции против Беларуси. В санкционном списке Канады оказались 13 беларуских чиновников, а также две компании. Санкции Канады ввела в отношении премьер-министр Беларуси Романа Головченко и других беларуских министров.

Так, санкции введены против экс-главы МВД Юрия Сивакова, он возглавлял ведомство в 1999-2000 годах и руководил Минспорта и туризма в 2003-2005 годах. Еще рестрикции приняты против действующего главы МИДа Владимира Макея, главы Минфина Юрия Селиверстова, министра экономики Александра Червякова, главы Минэнерго Виктора Каранкевича, главы Мининформа Владимира Перцова, а также министра связи и информатизации Констатина Шульгана.

Кроме того, Канада ввела санкции против «Белтаможсервиса» и «Белтелерадиокомпании».

Канада ввела санкции против замов министра обороны Беларуси и близких к режиму бизнесменов

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