Канада ввела санкции против замов министра обороны Беларуси и близких к режиму бизнесменов

МИД Канады опубликовал список граждан Беларуси и России, в отношении которых введен новый пакет санкции.
«В санкционный список добавлены беларусы — бизнесмены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин, Валентин Байко, а также заместители министра обороны Беларуси Андрей Бурдыко, Сергей Симоненко и Андрей Жук», — говорится в релизе на сайте канадского правительства.
В обновленный перечень от России попали предприниматели Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров, а также замначальника Генштаба ВС России Игорь Костюков.