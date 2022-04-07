Канада ввела санкции против замов министра обороны Беларуси и близких к режиму бизнесменов

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МИД Канады опубликовал список граждан Беларуси и России, в отношении которых введен новый пакет санкции.

«В санкционный список добавлены беларусы  — бизнесмены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин, Валентин Байко, а также заместители министра обороны Беларуси Андрей Бурдыко, Сергей Симоненко и Андрей Жук», — говорится в релизе на сайте канадского правительства.

В обновленный перечень от России попали предприниматели Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров, а также замначальника Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Канада вслед за ЕС вводит санкции против Беларуси

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