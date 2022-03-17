Канада закрыла свое авиационное пространство для белорусских самолетов

Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны. Это связано с поддержкой Беларусью вторжения России в Украину.

Об этом на своей странице в twitter сообщает Министрство транспорта Канады.

«Вступает в силу немедленно и к дальнейшему сообщению — всем воздушным судам, которые прямо или косвенно принадлежат, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы, эксплуатируются или контролируются гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещено въезжать, выходить из воздушного пространства Канады или облетать над ним», – говорится в сообщении.