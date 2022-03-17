Канада закрыла свое авиационное пространство для белорусских самолетов

Самолет Политика
Опубликовано

Канада запрещает белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны. Это связано с поддержкой Беларусью вторжения России в Украину.

Об этом на своей странице в twitter сообщает Министрство транспорта Канады.

«Вступает в силу немедленно и к дальнейшему сообщению — всем воздушным судам, которые прямо или косвенно принадлежат, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы, эксплуатируются или контролируются гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещено въезжать, выходить из воздушного пространства Канады или облетать над ним», – говорится в сообщении.

 Стоит отметить, что большинство западных стран, в частности, США, ЕС и Украина, закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний еще в мае прошлого года – после инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair.

В Швейцарии заявили, что угрозу о минировании рейса Ryanair отправили после его разворота

Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

авиационное пространство беларусь Канада
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by