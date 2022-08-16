Немецкая компания Henkel продает активы в Беларуси и России

Стало известно, что немецкая компания Henkel продает свои активы в Беларуси и России.

В компании отметили, что будет сложно найти покупателя из-за высокой цены. Цена активов, скорее всего, не превысит 50-180 миллионов евро при продаже производителям или представителям китайского или турецкого бизнеса.

Напомним, что немецкий концерн Henkel производит моющие и чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel, средства для ухода за волосами Schwarzkopf, Syoss, клеи (в том числе «Момент», Metylan, Aquence), строительные смеси Ceresit.

Ранее немецкая компания Henkel оценила в €184 миллиона убытки от ухода из Беларуси и России.