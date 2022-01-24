Датская компания JYSK отказалась от рекламы на белорусских государственных телеканалах. Об этом сообщает правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights.

Сейчас правозащитники собирают подписи под обращением к немецким фармацевтическим компаниям с просьбой последовать примеру датской компании.

Напомним, что в настоящее время в Беларуси работает 10 магазинов JYSK. Корпорация специализируется на изготовлении мебели, матрасов и товаров для дома.

Отметим, что ранее от новой рекламы на государственных телеканалах Беларуси отказалась немецкая компания Henkel.С 2022 года полностью прекратила закупку рекламы на БТ и фармацевтическая компания Sandоz. От продвижения через госканалы Беларуси отказалась также британская Mentholatum.