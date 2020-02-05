«Магии» не будет. «Евроторг» закрывает все магазины сети

Сегодня крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси «Евроторг» опубликовал неаудированные результаты за 2019 год. Компания заявила о закрытии нескольких направлений деятельности.

Сеть дрогери-магазинов «Магия» будет ликвидирована по всей Беларуси. Такое решение принято собственником бренда — компанией «Евроторг», которой принадлежит крупнейшая в стране сеть продовольственных магазинов «Евроопт». Причиной закрытия стали неудовлетворительные показатели по выручке, сообщает vgr.by . Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что сеть находится на грани закрытия. Из других источников поступала информация, что процесс ликвидации уже запущен. Однако это была неподтвержденная со стороны официальных лиц информация.

Теперь все точки над «i» расставил генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков. Комментируя результаты работы компании за 2019 год, Зубков отметил, что менеджмент принял ряд стратегических решений, которые должны привести к росту бизнеса.

— Мы закрываем тестовое направление – дрогери-магазины «Магия», результаты которого оказались ниже наших ожиданий (вклад его в чистую розничную выручку был незначительным — менее 1,4%), — цитирует Зубкова интернет-ресурс marketing.by.

На сегодня в Беларуси насчитывается 136 магазинов «Магия».

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