20 лет убийца жены председателя Докшицкого райисполкома гулял на свободе. Вчера его приговорили к 12 годам

5 февраля 2020 года Витебским областным судом осужден 44-летний мужчина, который в 2000 году в составе группы совершил зверское убийство жены председателя Докшицкого райисполкома, сообщает пресс-служба суда. Перед убийством женщину жестоко пытали.

Суд приговорил преступника, уроженца Новолукомля, к 12 годам лишения свободы. Последние годы жил и работал в Подмосковье, оттуда в наручниках его и доставили в Беларусь, сообщает ОНТ.



Зверское убийство 46-летней женщины произошло 3 августа 2000 года. Тогда ее муж, председателя Докшицкого райисполкома, находился в отъезде, за границей.

Подсудимый, которому на момент совершения преступления было 24 года, вместе подельниками Дмитрием Солдатенко и Сергеем Василевским проникли в гараж семьи председателя раисполкома. На месте преступления их обнаружила жена председателя.

Преступники жестоко избили женщину, связали ей руки кабелем. Преступники пытались узнать, где хранятся семейные сбережения и другие ценности. В процессе избиения женщина получила 18 травм различной степени тяжести. В ход шли удары кулаками, ногами, твердыми предметами, а также нож. От полученных травм женщина погибла.

Преступников долго искали. Суд над двумя другими участниками преступления, Дмитрием Солдатенко и Сергеем Василевским, прошел несколько месяцев назад. Они получили 17 и 15 лет лишения свободы. Проведенная экспертиза ДНК доказала причастность к жестокому убийству.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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