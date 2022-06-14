США продлили санкции против Лукашенко

Политика
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Президент США Джо Байден продлил санкции против Лукашенко и властей Беларуси, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Действия и политика определенных представителей беларуского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и давние злоупотребления беларуского режима продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в тексте указа, подписанном Байденом

Санкции США против Лукашенко были введены президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета Лукашенко и девяти других высокопоставленных беларуских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим». В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.

В октябре 2019 года США продлили режим приостановки санкций в отношении беларуских предприятий нефтехимической отрасли на полтора года. Решение действовало до 26 апреля 2021 года.

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Лукашенко политика санкции США
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