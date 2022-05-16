Головченко: Санкции заблокировали беларуский экспорт на $16-18 млрд

Экономика
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Премьер Беларуси Роман Головченко оценил эффективность западных санкций примерно в $16-18 млрд. заблокированного беларуского экспорта в страны ЕС и Северной Америки.

«Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки. Это, условно говоря, сумма, которая равняется в год порядка $16-18 миллиардам», — заявил Головченко в интервью телеканалу Al Arabia.

«Наверное, это последняя стадия, которая предшествует уже классической вооруженной агрессии. Цель санкций, в отличие от их классического понимания, — это поставить страну на колени, удушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-то требований или условий», — утверждает премьер Беларуси.

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