Головченко: Санкции заблокировали беларуский экспорт на $16-18 млрд

«Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки. Это, условно говоря, сумма, которая равняется в год порядка $16-18 миллиардам», — заявил Головченко в интервью телеканалу Al Arabia.

«Наверное, это последняя стадия, которая предшествует уже классической вооруженной агрессии. Цель санкций, в отличие от их классического понимания, — это поставить страну на колени, удушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-то требований или условий», — утверждает премьер Беларуси.