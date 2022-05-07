Тайвань ввел экспортный контроль на поставки в Беларусь

«Ввиду активного участия Беларуси в российском вторжении в Украину, а также в целях участия в международном сотрудничестве, перечень высокотехнологичных товаров, экспортируемых в Россию, был изменен на перечень высокотехнологичных товаров, экспортируемых в Россию и Беларусь», — говорится в сообщении Минэкономики Тайваня.