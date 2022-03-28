Южная Корея запретила экспорт 57 товаров в Беларусь и Россию

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи заявило, что ограничивает экспорт 57 нестратегических товаров и технологий в Россию и Беларусь.
Это прежде всего касается полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.
Корейские компании, которые хотят экспортировать товары из списка, должны проходить отдельную процедуру согласования. Эту процедуру ввели с 26 марта.
Экспортные ограничения в отношении Беларуси Сеул анонсировал в начале марта.
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