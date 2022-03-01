ЕС утвердил санкции против 22 высокопоставленных чиновников Минобороны Беларуси

Главы МИД Евросоюза 28 февраля приняли решение о введении санкций в отношении 22 высокопоставленных военнослужащих и чиновников Минобороны Беларуси.
В санкционный список, который вступить в силу 1 марта после официальной публикации, включены:
- Леонид Косинский, начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси;
- Игорь Можиловский, начальник Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь;
- Олег Воинов, начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси;
- Сергей Саута, начальник Департамента правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь;
- Иван Богуславский, начальник Главной военной инспекции Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Беларусь;
- Дмитрий Михалап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси;
- Анатолий Булавка, заместитель командующего по идеологической работе, начальник идеологической работы ВВС и войск ПВО Беларуси;
- Виктор Сойко, заместитель командующего по вооружению, начальник Управления вооружения ВВС и Войск ПВО Беларуси;
- Юрий Пейганович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по тылу;
- Александр Басс, заместитель командующего Западным оперативным командованием Беларуси;
- Дмитрий Бекрен, заместитель командующего войсками по идеологии, начальник управления идеологии Западного оперативного командования.
Также 1 марта будет принято решение о дополнительных экономических санкциях против Беларуси в связи с ее участием в войне России против Украины.
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