ЕС утвердил санкции против 22 высокопоставленных чиновников Минобороны Беларуси

Главы МИД Евросоюза 28 февраля приняли решение о введении санкций в отношении 22 высокопоставленных военнослужащих и чиновников Минобороны Беларуси.

В санкционный список, который вступить в силу 1 марта после официальной публикации, включены:

Леонид Косинский , начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси;

, начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси; Игорь Можиловский , начальник Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь;

, начальник Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь; Олег Воинов , начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси;

, начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси; Сергей Саута , начальник Департамента правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь;

, начальник Департамента правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь; Иван Богуславский , начальник Главной военной инспекции Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Беларусь;

, начальник Главной военной инспекции Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Беларусь; Дмитрий Михалап , заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси;

, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси; Анатолий Булавка , заместитель командующего по идеологической работе, начальник идеологической работы ВВС и войск ПВО Беларуси;

, заместитель командующего по идеологической работе, начальник идеологической работы ВВС и войск ПВО Беларуси; Виктор Сойко , заместитель командующего по вооружению, начальник Управления вооружения ВВС и Войск ПВО Беларуси;

, заместитель командующего по вооружению, начальник Управления вооружения ВВС и Войск ПВО Беларуси; Юрий Пейганович , заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по тылу;

, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси по тылу; Александр Басс , заместитель командующего Западным оперативным командованием Беларуси;

, заместитель командующего Западным оперативным командованием Беларуси; Дмитрий Бекрен, заместитель командующего войсками по идеологии, начальник управления идеологии Западного оперативного командования.

Также 1 марта будет принято решение о дополнительных экономических санкциях против Беларуси в связи с ее участием в войне России против Украины.