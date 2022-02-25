«Россия совершает преступление против мира». Президент Чехии призвал «изолировать сумасшедших» 

Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением 24 февраля в связи с нападением России на Украину. Лидер Чехии также выразил поддержку Украине и заявил, что в сложившихся условиях нужно решительными действиями против агрессора прекратить войну.

«Я посмотрел внимательно обращение президента Путина и отвечу на него одним предложением: настоящие ошибки, такие как бомбардировки Югославии или вступление в Ирак, не могут быть оправданием собственных ошибок. Россия этим совершает преступление против мира. Несколько дней назад я говорил, что Россия – не сумасшедшие, что на Украину не нападут. Признаю, что я ошибался, и иррациональное решение правительства Российской Федерации наносит ущерб самому Российскому государству», – заявил Земан.

Президент Чехии призвал к применению жестких санкций в отношении России и назвал кремлевское руководство «сумасшедшими», которых нужно изолировать.

«Я считаю, что пришло время приступить к более жестким санкциям, нежели были запланированы ранее. И под этим я подразумеваю в первую очередь санкции в области Swift – международной банковской сети, что бы означало отключение Российской Федерации от платежной сети. Сумасшедших надо изолировать: противостоять им не только словами, но и конкретными мерами», – заявил Земан.