Россия наносит ракетные удары по территории Украины

Владимир Путин начал «специальную военную операцию» на Украине. Об этом он заявил 24 февраля в телеобращении к россиянам, которое началось в 5 утра по московскому времени.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — сказал президент.

Путин призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и возвращаться домой.

Во многих городах Украины слышны взрывы. 24 февраля около пяти часов утра были нанесены ракетные удары по различным районам и военным объектам в Украине, в том числе в Одессе, Киеве, Мариуполе, Краматорске и Николаеве. Нанесение ударов подтвердили украинские власти и российское министерство обороны.