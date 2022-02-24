Россия наносит ракетные удары по территории Украины

Владимир Путин начал «специальную военную операцию» на Украине. Об этом он заявил 24 февраля в телеобращении к россиянам, которое началось в 5 утра по московскому времени.
«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — сказал президент.
Путин призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и возвращаться домой.
Во многих городах Украины слышны взрывы. 24 февраля около пяти часов утра были нанесены ракетные удары по различным районам и военным объектам в Украине, в том числе в Одессе, Киеве, Мариуполе, Краматорске и Николаеве. Нанесение ударов подтвердили украинские власти и российское министерство обороны.
Украинские власти сообщили как минимум о семи погибших в результате ударов в Одессе и Мариуполе, местонахождение еще нескольких десятков человек, по сообщению полиции, не известно.
Агентство Интерфакс сообщило о сильных пожарах в Николаеве и в Харькове после попадания по военному складу. Удары также нанесены по базе военно-воздушных сил в Васильково. В части Одессы отключилось электроснабжение.
Интерфакс также подтверждает взрывы в районе главного киевского аэропорта «Борисполь». В Донецке слышна артиллерийская канонада.
Как минимум четыре взрыва произошли в Краматорске и по одному в Одессе, Харькове и Бердянске. На Донбассе ведется массированный артиллерийский огонь.
Удары по объектам ПВО и базам ВВС
В российском Министерстве обороны заявили, что удары наносятся по военной инфраструктуре Украины, включая объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и военную авиацию Украины.
В заявлении говорится, что Вооруженные силы России никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.
При этом есть подтверждения, что российские ракеты попали и по городским районам, в котором военнослужащих не было.
Минобороны России также опровергло сообщение о том, что один из российских военных самолетов был сбит над Украиной. Украинская армия ранее сообщила об уничтожении пяти российских самолетов и одного вертолета в Луганской области.
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