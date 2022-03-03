США распространил введенные против России жесткие меры экспортного контроля на Беларусь

Белый дом опубликовал заявление о расширении санкций в отношении России и Беларуси в ответ на спецоперацию в Украине.

В заявлении говорится, что вводятся широкие ограничения для Беларуси, чтобы перекрыть оттуда импорт технологических товаров в ответ на поддержку войны. Министерство торговли распространит на Беларусь строгую политику экспортного контроля, установленную для России. Это действие поможет предотвратить перенаправление товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию и проецировать мощь.

США продолжат преследование организаций, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы. Министерство торговли в координации со своими межведомственными партнерами добавит в санкционный список организации, которые участвовали, вносили свой вклад или иным образом поддерживали российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования и разработки.

Эти действия гарантируют, что военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии, которые могут быть использованы для поддержки российского технического обслуживания и инноваций.