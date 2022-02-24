США ввели санкции против 24 физических и юридических лиц Беларуси

Беларусь
Опубликовано

США вводят санкции против 24 белорусских компаний и физлиц за поддержку режимом Лукашенко вторжения России в Украину, сообщает Минфин США.

«Санкции касаются оборонного сектора Беларуси и финансовых учреждениях, в которых Беларусь имеет тесные связи с Россией», – говорится в сообщении Минфина США.

Под санкции попали:

  • Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,
  • банк «Дабрабыт»,
  • ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»,
  • ЗАО «Белбизнеслизинг»
  • Минский завод колесных тягачей (МЗКТ),
  • Государственный военно-промышленный комитет,
  • «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА»,
  • ОАО «КБ «Радар», управляющая компании холдинга «Системы радиолокации»,
  • ОАО «558 авиационный ремонтный завод»,
  • ОАО «Интеграл»,
  • ООО «Оборонные инициативы»,
  • УП «Минотор-Сервис»,
  • НПООО «ОКБ ТСП»,
  • «Синезис»,
  • ООО «24х7 Паноптес»
  • министр обороны Виктор Хренин,
  • госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович,
  • председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус,
  • зампредседателя Госкомвоенпрома Вячеслав Россолай
  • владелец «Синезис» Александр Шатров,
  • бизнесмен Александр Зайцев из окружения Лукашенко,
  • гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский,
  • замгендиректора МЗКТ Александр Ветеневич.

Кроме этого, санкции США против российских банков «ВТБ», «Сбербанк» и «ВЭБ» задели и белорусских «дочек» – «Банк ВТБ Беларусь», «БПС-Сбербанк» и «БелВЭБ».

«Ограничения в отношении «Сбербанка», «ВТБ» и «ВЭБ» вместе с мерами против белорусских банков затрагивают почти одну пятую часть всего финансового сектора страны», – заявляет Минфин США.

Вся собственность вышеперечисленных физических и юридических лиц, которые находятся в США заблокированы.

Великобритания объявила о введении санкций против российских банков

банки беларусь Лукашенко Россия санкции США
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by