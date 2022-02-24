США ввели санкции против 24 физических и юридических лиц Беларуси

США вводят санкции против 24 белорусских компаний и физлиц за поддержку режимом Лукашенко вторжения России в Украину, сообщает Минфин США.

«Санкции касаются оборонного сектора Беларуси и финансовых учреждениях, в которых Беларусь имеет тесные связи с Россией», – говорится в сообщении Минфина США.

Под санкции попали:

Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,

банк «Дабрабыт»,

ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»,

ЗАО «Белбизнеслизинг»

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ),

Государственный военно-промышленный комитет,

«БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА»,

ОАО «КБ «Радар», управляющая компании холдинга «Системы радиолокации»,

ОАО «558 авиационный ремонтный завод»,

ОАО «Интеграл»,

ООО «Оборонные инициативы»,

УП «Минотор-Сервис»,

НПООО «ОКБ ТСП»,

«Синезис»,

ООО «24х7 Паноптес»

министр обороны Виктор Хренин ,

, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович ,

, председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус ,

, зампредседателя Госкомвоенпрома Вячеслав Россолай

владелец «Синезис» Александр Шатров ,

, бизнесмен Александр Зайцев из окружения Лукашенко,

из окружения Лукашенко, гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский ,

, замгендиректора МЗКТ Александр Ветеневич.

Кроме этого, санкции США против российских банков «ВТБ», «Сбербанк» и «ВЭБ» задели и белорусских «дочек» – «Банк ВТБ Беларусь», «БПС-Сбербанк» и «БелВЭБ».

«Ограничения в отношении «Сбербанка», «ВТБ» и «ВЭБ» вместе с мерами против белорусских банков затрагивают почти одну пятую часть всего финансового сектора страны», – заявляет Минфин США.

Вся собственность вышеперечисленных физических и юридических лиц, которые находятся в США заблокированы.