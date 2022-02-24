США ввели санкции против 24 физических и юридических лиц Беларуси

США вводят санкции против 24 белорусских компаний и физлиц за поддержку режимом Лукашенко вторжения России в Украину, сообщает Минфин США.
«Санкции касаются оборонного сектора Беларуси и финансовых учреждениях, в которых Беларусь имеет тесные связи с Россией», – говорится в сообщении Минфина США.
Под санкции попали:
- Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,
- банк «Дабрабыт»,
- ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»,
- ЗАО «Белбизнеслизинг»
- Минский завод колесных тягачей (МЗКТ),
- Государственный военно-промышленный комитет,
- «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА»,
- ОАО «КБ «Радар», управляющая компании холдинга «Системы радиолокации»,
- ОАО «558 авиационный ремонтный завод»,
- ОАО «Интеграл»,
- ООО «Оборонные инициативы»,
- УП «Минотор-Сервис»,
- НПООО «ОКБ ТСП»,
- «Синезис»,
- ООО «24х7 Паноптес»
- министр обороны Виктор Хренин,
- госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович,
- председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус,
- зампредседателя Госкомвоенпрома Вячеслав Россолай
- владелец «Синезис» Александр Шатров,
- бизнесмен Александр Зайцев из окружения Лукашенко,
- гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский,
- замгендиректора МЗКТ Александр Ветеневич.
Кроме этого, санкции США против российских банков «ВТБ», «Сбербанк» и «ВЭБ» задели и белорусских «дочек» – «Банк ВТБ Беларусь», «БПС-Сбербанк» и «БелВЭБ».
«Ограничения в отношении «Сбербанка», «ВТБ» и «ВЭБ» вместе с мерами против белорусских банков затрагивают почти одну пятую часть всего финансового сектора страны», – заявляет Минфин США.
Вся собственность вышеперечисленных физических и юридических лиц, которые находятся в США заблокированы.
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