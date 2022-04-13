В Витебской области у безработного конфисковали 22 тонны лома черного и цветных металлов

Крупную партию лома черного и цветных металлов на сумму более Br42 тысяч изъяли силовики в Витебской области. Рядом с деревней Сентюри они остановили грузовой автомобиль MAN с полуприцепом. За рулем находился 34-летний житель Витебского района не имеющий официальной работы. Фура двигалась в направлении России по трассе М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Об этом сообщили в УВД Витебска.

Дорогостоящий груз конфискован силовиками

«При осмотре транспортного средства милиционеры обнаружили более 7 тонн лома черного и свыше 15 тонн лома цветных металлов. Соответствующих документов на вывоз металла из страны у мужчины не было. Он объяснил, что собирал его по деревням и рассчитывал продать за пределами Беларуси по более выгодной цене», — заявили в УВД.

Общая сумма груза составила Br42,5 тыс по беларуским ценам. В России стоимость лома была бы значительно выше. Причем в России сбор лома и его сдача на пунктах приема вторсырья является законной.

В отношении предприимчивого жителя Витебской области составили протокол об административном правонарушении. Его могут дополнительно оштрафовать на 30 базовых величин (Br960).

Изъятая партия металла стала самой крупной в этом году. С января силовики Витебской области конфисковали более 43 тонн лома, который перевозили без сопроводительных документов. То ли еще будет. Теневой бизнес в Беларуси расцветает. Примечательно, что теперь подпольным бизнесом беларусы занимаются в огромных масштабах. Лишь одно транспортное средство перевозило 22 тонны металла. А сколько таких и более мелких фур проскакивает незамеченными?