У витебского предпринимателя изъяли 11 тонны лома черного металла

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11,5 тонны лома черного металла изъяли правоохранители у жителя Витебска. 26-летний мужчина занимался его заготовкой металла, однако у предпринимателя не было документов на такую деятельность. Известно, что работал он на арендуемом автомобиле.

В дальнейшем планировал сдать лом в приемный пункт и получить прибыль. По информации милиции, изъята партия на сумму около 7,5 тысячи рублей. А в отношении парня составили административный протокол, сообщает tvr.by.

Фото и видео: Беларусь-1 

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