Почему в Витебске тротуарная плитка быстро приходит в негодность?

Подобную картину, как на данном снимке, жители Витебска наблюдают каждую весну. Даже еще недавно уложенная новенькая тротуарная плитка за зиму принимает неприглядный вид — начинает в некоторых местах ломаться, крошиться. Такое покрытие не только некрасиво, но и доставляет неприятности прохожим, особенно дамам на каблуках.

Как пояснил начальник ремонтно-строительного участка КРУП «Гордормост» Александр Шелегов, в прошлом году в областном центре уложено 770 кв. м тротуарной плитки. Большая часть – не новые участки, а перекладка уже существующих. И это не копеечные расходы из городского бюджета, пишет издание vitvesti.by.

Помню, когда только стали применять тротуарную плитку в областном центре, специалисты говорили, что у нее намного больше преимуществ по сравнению с асфальтом. Простоит долго, если только по ней ломом не бить. Всегда вспоминаю эти слова, когда вижу, как зимой работники в спецодежде выходят на улицы города с ломами и изо всей силы крошат наслоившийся лед.

– Механическое воздействие на плитку, конечно, разрушает ее, – соглашается Александр Шелегов, но отмечает, что на сегодняшний день именно так борются с наледью.

Современная тротуарная плитка отличается сравнительно низкой стоимостью, имеет великолепные декоративные качества, обладает высокими физико-механическими характеристиками, довольно легко мостится. В отличие от асфальта такое покрытие не выделяет никаких вредных веществ в окружающую среду, так как изготавливается из экологически чистых материалов. Кроме того, оно довольно долговечно. Производители указывают разный срок службы тротуарной плитки – от 10 до 25 лет, а то и выше. Добавляя при этом – при условии правильного ухода.

Для тротуарной плитки снег и лед – главные враги. Как утверждают специалисты, если для асфальтированной дороги разрешено скалывать лед, то для мощеной это строго запрещено. Крошение, расколы – это только верхушка айсберга результата небрежного ухода за поверхностью плиточного полотна.

Небольшие участки желательно убирать при помощи деревянной или пластиковой лопаты и не дожидаться, когда за несколько дней наслоится снег. На больших площадках, как на Московском проспекте или возле торгового центра «Марко-Сити», лучше использовать специальную технику. Она есть в «Гордормосте», но вместо машин выходят люди с ломами.

Песко-соляная смесь – тоже не лучший вариант для тротуарной плитки. Производители советуют для борьбы со льдом использовать реагенты, которые не содержат соль. Сейчас выпускаются такие составы, однако по-прежнему закупается привычная смесь, эффективная для асфальта, но губительная для плитки.

Интересно, что всё это прекрасно знают на предприятии, которое занимается уходом за городскими тротуарами. Знают и действуют по старинке – с ломом, против которого, как известно, нет приема. А с весны начинают заменять поломанные кирпичики новыми. Такой круговорот действий!

Да и качество плитки, которую закупает город, вызывает сомнение. Напрашивается вопрос: почему булыжное мощение (где его еще не уничтожили) держится столетиями, а современные покрытия, произведенные по передовым технологиям, быстро теряют свой вид и приходят в негодность?

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Фото Дмитрия Осипова