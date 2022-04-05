Феномен слуцких поясов и благословение Радзивилла

История слуцких поясов уходит корнями в XVIII век. Значимая страница в историю Слуцка была вписана во второй половине XVIII — первой половине XIX веков, когда на принадлежавшей магнатскому роду Радзивиллов мануфактуре было налажено производство поясов, получивших название «слуцкие». В те времена писком мужской моды было использование кушаков (поясов). Как утверждают историки, это веяние пришло в Речь Посполитую с востока — их привозили из Османской империи и Персии.

Под руководством мастера из Стамбула Яна Маджарского, а затем его сына Лео Маджарского на Слуцкой мануфактуре, или как ее называли «персиярне», в год выпускалось около 200 поясов тончайшей, практически ювелирной работы. Истинные шедевры создавались из шелковых, серебряных и золотых нитей благодаря искусству художников и ткачей.

Пояс был прост, однако чрезвычайно выразителен. Длинная узкая ткань поделена поперек на три части — самую большую среднюю (середник) и две концевые части одинаковой величины (две головы). Важным элементом являлась бахрома, которую прикрепляли вязанием к концам. Середник — это в большинстве случаев поперечные полосы (гладкие или с мелким рисунком — растительным, геометрическим или наподобие того); голова же это обязательно крупный растительный мотив. Вся композиция по периметру должна быть закомпонована, как в рамку, полосами — шляпками.

Подобный дизайн с акцентированными концевыми частями был определен благодаря манере ношения поясов в Речи Посполитой. Ведь кунтушовый пояс, как правило, не завязывался на узел. Он обкручивался вокруг талии, концы его перекладывались через середник и, тщательно расправленные, свисали спереди на некотором расстоянии один от другого, что считалось в ту пору весьма модным.

Что характерно, пояса Слуцкой радзивилловской персиярни стремительно обрели популярность на территории всей Речи Посполитой. Такой вот факт — по образцу слуцких на других известных фабриках, даже во французском Лионе, стали делать такие пояса, то есть говоря современным языком, копировать слуцкие пояса. При этом именно оригинальные пояса из Слуцка слыли верхом совершенства.

Слуцкая мануфактура славились изготовлением двусторонних четырехлицевых (так называемых литых и полулитых) поясов, которые чаще всего ткались с добавлением серебряных и золотых нитей.

Кстати, прекрасные модные аксессуары отечественного производства стоили значительно дешевле тех, которые привозились из-за границы.

Слуцкие пояса стали огромным вкладом белорусского народа в мировую сокровищницу культуры, декоративно-прикладного искусства. Это настоящее культурное явление как в белорусском, так и западноевропейском искусстве.

Известный белорусский поэт Максим Богданович увековечил эту тему в стихотворении «Слуцкія ткачыхі»:

Дзе блішча збожжа ў яснай далі,

Сінеюць міла васількі,

Халодным срэбрам ззяюць хвалі

Між гор ліючайся ракі;

Цямнее край зубчаты бора…

І тчэ, забыўшыся, рука,

Заміж персідскага узора,

Цвяток радзімы васілька.

В этих изделиях воплотились итоги многовекового развития на белорусской земле искусства ручного ткачества, огромного трудолюбия белорусов, а также стремление Радзивиллов к развитию культуры и народного творчества.

Сейчас слуцкие пояса — один из самых известных брендов Беларуси. Коллекции их уникальных образцов находятся не только в городах Беларуси, но и за рубежом, в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве.