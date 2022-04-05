Умер один из создателей государственного герба Погоня Владимир Круковский

Об этом сообщили родственники знаменитого художника.

Знаменитый художник, замечательный график, искренний белорус, активный участник возрождения белорусской культуры.

Владимир Круковский вместе с Евгением Куликом считаются официальными авторами эталона государственного герба Беларуси с 1991-го по 1995 год.

Владимир Яковлевич Круковский родился 6 марта 1937 года в городе Осиповичи. Учился в Белорусском политехническом институте, художественное образование получил в Витебском педагогическом институте (графический факультет).

С 1970 года жил и работал в Минске. Автор книг и многочисленных журналистских публикаций о белорусской истории и геральдике. В прошлом — художественный редактор изданий «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Спадчына».

Член Белорусского союза художников, Белорусского союза писателей, Белорусской ассоциации журналистов.

Был награжден медалью «За заслуги в изобразительном искусстве».

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