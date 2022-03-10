Суд над беларуским художником Алесем Пушкиным будет закрытым

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Суд над политзаключенным беларуским художником Алесем Пушкиным власти решили сделалать закрытым. Об этом сообщают правозащитники. Данное решение приняла судья Елена Шилько.

Рассмотрение дела началось сегодня в Минском городском суде.

Художнику и популяризатору беларуской культуры инкриминируют две статьи УК:

  • ч. 3 ст. 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»),
  • ст. 370 («Надругательство над государственными символами»).

Художник Алесь Пушкин отказался писать прошение о помиловании.

Алесь Пушкин несколько лет прожил в Витебске. По окончании института получил распределение на работу в витебском Художественном комбинате. Со временем, найдя помещение под собственную мастерскую, занялся подготовкой выставки «Соц-арт. Декларативное искусство». Выставке предшествовали перформансы «7 ноября», «Витебск за решёткой», «Весна», «Вольность», «Любовь». Очередной манифест соц-арта был продекларирован 25 марта 1991 года, в День Воли, когда Алесь Пушкин совершил следующий перформанс: проехал по Витебску под звуки духового оркестра на осле, с голубем в руках. Далее голубь был выпущен со словами: «Он принесёт нам свободу!».

23 марта 1993 года в Витебске художник открыл одну из первых в стране частных некоммерческих галерей современного искусства «У Пушкина», которая просуществовала до 1997 года. Галерея занимала площадь около 50 квадратных метров и располагалась недалеко от Музея Марка Шагала. Также Алесь Пушкин оформлял сцену и был автором эскизов костюмов к 7 Международному фестивалю современной хореографии, (Витебск, 1994 год). Занимался сценографией в Беларуском драматическом театре имени Якуба Коласа. Оформил спектакли «Король Лир» У. Шекспира (режиссёр В. Маслюк, 1993-94), «Фрёкен Юлия» Ю. А. Стриндберга (режиссёр А. Гришкевич, 1997) и «Полковнику никто не пишет» Г. Г. Маркеса (2001).

Параллельно деятельности в Витебске осуществлял реставрацию и обновление храмовых росписей в могилёвском Костёле Святого Станислава (ныне Собор Успения Девы Марии). В настоящее время некоторые фрески удалены по политическим мотивам. Героями росписи выступали многие известные беларуские политические и церковные деятели, в том числе опальный Зенон Позняк, сообщает wikipedia.org.

В 1996 году сделал монументальные росписи стен православной церкви в родной деревне Бобр, восстановленной после разрушения в 1936 году. В этой церкви в 1997 году Алесь Пушкин обвенчался со своей женой Яниной. Тематика росписи в эпизоде Судный день вновь носила политическую окраску. По правую руку Христа были нарисованы праведники, по левую — грешники. Ангел трубил в горн. Лица грешников имели сходство с реальными людьми, а именно с митрополитом Филаретом и Александром Лукашенко. После того, как фреску показали в телепрограмме РТР «Вести недели» в 2005 году, церковные власти направили в Бобр протоиерея Минской епархии Николая Коржича, под надзором которого скандальная часть росписи стены была замазана. Эта деревянная церковь после освящения её митрополитом Филаретом сгорела 17 февраля 2011 года.

Суд над беларуским художником Алесем Пушкиным будет закрытым
Образ Александра Лукашенко на росписи в церкви в деревне Бобр, автор Алесь Пушкин.

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