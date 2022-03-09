Организатору культурных мероприятий из Витебска Владимиру Булавскому опять дали сутки

Известного витебского музыканта и организатора культурных мероприятий Владимира Булавского приговорили к 15 суткам административного ареста. Об этом сообщает @by_culture.
Мужчину задержали 27 февраля, в день странного референдума.
Напомним, что в конце ноября Владимиру дали 7 суток за «распространение экстремистских материалов» по ст. 19.11 КоАП.
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