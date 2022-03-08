EC планирует отключить три беларуских банка от SWIFT

Европейский союз планирует отключить «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк развития» от системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает Reuters.

Кроме того, санкции будут введены в отношении нескольких российских бизнесменов и парламентариев.

По данным агентства, новые санкции также предполагают запрет экспорта морских технологий в Россию и мониторинг рынка криптовалют во избежание использования их для обхода европейских ограничительных мер.

Указанные рестрикции планируется обсудить уже сегодня на встрече постоянных представителей ЕС.

На фоне волны санкций агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Беларуси.